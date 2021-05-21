Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Ранее неизвестную разновидность коронавируса, которая, как предполагается, может передаваться от собаки к человеку, обнаружили ученые из США и Малайзии. Выводы исследователей 21 мая представлены в журнале Science.

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Уточняется, что в 2018 году ученые провели анализ мазков из носа более 300 пациентов, лечившихся в Малайзии от пневмонии. При этом в восьми случаях, из которых семеро — это дети, был выявлен ранее неизвестный коронавирус, который ученые назвали CCoV-HuPn-2018.

Также в исследовании указывается, что данный коронавирус CCoV-HuPn-2018, ранее передававшийся только среди собак, теперь, как считают ученые, может передаваться от них людям. В то же время, неясно, может ли данный вирус передаваться от человека к человеку и как человеческий иммунитет с ним справляется.

«Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность», — заявила она из исследователей Анастасия Власова из Университета штата Огайо.

При этом отмечается, что все восемь пациентов с данным видом коронавируса вылечились и были выписаны из больницы через четыре-шесть дней. Также добавляется, что в настоящий момент неясно, насколько распространена данная разновидность коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из доклада республиканцев, опубликованного на сайте комитета Палаты представителей США по разведке, стало известно, что «серьёзные косвенные доказательства» якобы указывают на то, что коронавирус нового типа начал распространяться после утечки из Института вирусологии в китайском Ухане.