Черкесск, , 10:45 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в 2020 году заработал на 223 тыс рублей больше, чем годом ранее. Его доход в прошлом году составил 1 264 304,99 рубля. Такие данные предоставиелны в декларации о доходах и расходах, а также недвижимости и других обязательствах имущественого характера главы субъекта РФ за 2020 год.

Согласно документу, Темрезов не имеет в собственности никакой недвижимости, а из транспортных средств у него имеется всего один автомобиль ГАЗ-21. В пользовании у главы Карачаево-Черкесии находятся жилой дом площадью 522 кв. м и приусадебный участок площадью 758 кв. м.

Супруга Темрезова заработала в 2020 году 227,2 тыс. рублей, что на 90 тыс. рублей больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Она вместе с супругом и четырьмя несовершеннолетними детьми пользуется тем же домом площадью 522 кв. м и земельным участком площадью 758 кв. м.

При этом в собственности у жены Темрезова имеются три квартиры, жилой дом, гараж, два складских помещения и два земельных участка общей площадью около 1,5 тыс. кв. метров.

Один из несовершеннолетних детей главы республики является собственником квартиры площадью 276 кв. м.

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