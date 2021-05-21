Москва, , 10:44 — REGNUM На торговой сессии 20 мая рубль закрылся чуть дороже относительно слабеющего доллара, укрепившись на 16 копеек, до 73,60 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«При этом к евро рубль подешевел на 18 копеек, до 90,01 рубля за одну единицу европейской валюты.

20 мая были опубликованы протоколы ФРС, которые укрепили рынок во мнении, что в ближайшее время сокращения выкупа активов проводиться не будет, что вызвало приличный рост на фондовых рынках и укрепление валют развивающихся стран.

Вместе с этим состоялась встреча Лаврова с Блинкеном, что позволяет рассчитывать на постепенное улучшение отношений двух государств. Это способствовало укреплению рубля в моменте до 73,46 руб. за доллар.

Также поддержку российской валюте окажет продажа валютной выручки для уплаты налога на добычу полезных ископаемы (ДНПИ) до 25 мая.

Из негатива можно отметить дешевеющую на этой неделе нефть на фоне разговоров о снятии с Ирана американских санкций и выхода на нефтяной рынок иранского топлива.

Предполагаемый диапазон движения рубля на сегодня, 21 мая, — 73,40−74,10 рубля за доллар и 89,5−90,3 рубля за евро», — считает эксперт.

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