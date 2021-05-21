Лондон, , 10:53 — REGNUM Руководство Facebook фактически предоставило террористам «свободный доступ» в свои социальные сети, решив ввести сквозное шифрование. Об этом заявил глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум, сообщает 21 мая газета The Times.

По словам Маккалума, такое решение станет помехой для сотни контртеррористических расследований спецслужбы. Террористы смогут отправлять незаконные материалы и планировать атаки, а правоохранители не смогут эти действия отследить.

При всей важности конфиденциальность работа контрразведки «состоит в том, чтобы иметь дело с одним случаем на миллион». Сквозное шифрование, которое нельзя раскрыть, означает свободный доступ в соцсети для террористов или педофилов.

Это «бесплатный пропуск, когда они знают, что никто не может видеть, что они делают», подчеркнул глава MI5.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2022 году компания Facebook планирует ввести сквозное шифрование для Facebook Messenger, Instagram Direct и других сервисов. Это означает, что доступ к сообщениям будет только у самих участников переписки. такой механизм уже реализован для мессенджера WhatsApp.

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