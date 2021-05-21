Москва, , 10:46 — REGNUM Практически все виды транспорта будут работать на электрических двигателях. Об этом 21 мая заявил руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск во время своего выступления на марафоне «Новое время» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Причем переход с бензина на электричество произойдет в обозримом будущем, уверен предприниматель. Исключением станут ракеты. При этом позже других видов транспорта на электродвигатели перейдут самолеты. Что касается автомобили, то они будут оборудованы системой автономного движения.

«Машины будут ездить без водителя, автономно. Здесь никаких сомнений нет. Я думаю, что здесь даже обсуждать нечего на данный момент. Это уже сейчас происходит. Это происходит очень быстро», — сказал Маск.

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