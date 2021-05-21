Сеул, , 10:46 — REGNUM Встреча лидеров США и Южной Кореи может дать новый импульс диалогу с КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министра объединения Южной Кореи Ли Ин Ёна.

Данное заявление он сделал 21 мая на форуме DMZ Forum, посвящённому мирному использованию демилитаризованной зоны.

Министр отметил, что в настоящее время Корейский полуостров находится на пороге позитивных перемен, поскольку Вашингтон пересмотрел свою политику в отношении КНДР и раскрыл некоторые подробности своей политики.

Ли Ин Ён также добавил, что установление мира на Корейском полуострове может стать «лучом надежды» для примирения и налаживания сотрудничества во всем мире.