Москва, , 10:41 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила формирования и ведения реестра, в которой объединят предпринимателей и организации, оказывающих социальные услуги за счёт бюджетных средств. Об этом 21 мая сообщает сайт правительства России.

С сентября 2020 года НКО и ИП могут получать госсубсидии на оказание населению социальных услуг. В частности, занимающихся социальным обслуживанием, оказывающим санаторно-курортное лечение, оказывают паллиативную помощь, помогают в трудоустройстве.

Постановление, которое подписал глава правительства, определяет порядок внесения в реестр, а также закрепляет необходимый для этого список документов, например, об отсутствии судимости. Введение реестра, считают в правительстве, позволяет отсеивать недобросовестных исполнителей, защитив при этом интересы граждан.