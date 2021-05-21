Красноярск, , 10:41 — REGNUM Из-за паводка Главное управление МЧС России по Красноярскому краю переведено в режим ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 мая в пресс-службе ведомства.

Паводок. Красноярский край 24.mchs.gov.ru

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В краевом главке МЧС работает оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводка. В подтапливаемые районы заблаговременно направили группировку сил и средств Южного регионального поисково-спасательного отряда, КГКУ «Спасатель», оперативную группу Главного управления. Также на месте задействованы представители других ведомств. 21 мая на юг края направилась аэромобильная группировка Главного управления.

Муниципалитеты в Ирбейском и Минусинском районах края функционируют в режиме повышенной готовности. Как сообщало ИА REGNUM, в Ермаковском и Каратузском районах введён режим ЧС.

Проводится оповещение и информирование населения. Готово шесть пунктов временного размещения.

Синоптики прогнозируют продолжение формирования максимального уровня воды в реках за счёт снеготаяния и из-за сильных дождей. Высокие уровни воды в ближайшие двое суток сохранятся на реках Амыл, Кебеж, Оя, Шушь.

«В целом повышенный уровень на реках южных районов края сохранится до конца мая — первой декады июня», — уточнили в краевом главке МЧС.

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