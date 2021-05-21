Екатеринбург, , 10:42 — REGNUM В Свердловской области изложат в популярной форме сведения о трудовом подвиге жителей Ирбита, Первоуральска и Серова в годы Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента информполитики.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, в регионе собрали большой запас исторических документов, которые свидетельствуют о трудовом подвиге горожан.

«Наша задача — сделать эту информацию максимально доступной для самой широкой аудитории», — сказал губернатор.

В частности, на официальных городских сайтах будут организованы специальные разделы, посвящённую вкладу горожан, самоотверженно трудившихся в годы Великой Отечественной.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловские власти попросят президента РФ Владимира Путина присвоить почётное звание «Город трудовой доблести» Ирбиту, Первоуральску и Серову.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё три свердловских города выдвинут на звание «Город трудовой доблести»