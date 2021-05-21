Москва, , 10:38 — REGNUM Центральная избирательная комиссия России готова противостоять провокациям на выборах в сентябре, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По её словам, разного рода DDoS-атаки постоянно сопровождают ЦИК, однако система ГАС «Выборы» автономна и не зависит от глобальной сети.

«Мы знаем, что будут провокации (на предстоящих федеральных выборах). Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для «сноса» выборов», — сказала Памфилова в интервью «Известиям».

Она уточнила, что в ЦИК относятся к этому серьёзно, но «спокойны и готовы атакам противодействовать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании призвал соблюдать политическую этику и закон, избегать пустословия и популизма на предстоящих осенью 2021 года выборах в Госдуму.

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