Москва, , 10:36 — REGNUM В России сохраняется риск роста цен на продукты, что требует более активной работы Минпромторга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал рассуждение главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что в РФ нет диктата цен со стороны крупных торговых сетей.

«Вполне возможно, что говорить о доминировании крупных сетевых форматов в России не приходится, но приходится говорить об эффективности и социальной ответственности этого бизнеса, — сказал Ордов. — Неэффективность сетей проявляется в локальном территориальном монополизме. Эта проблема монопольной силы федеральных торговых сетей, которые управляют логистическими и складскими центрами, определяя ценовой уровень товаров уже на этих этапах. Сельскохозяйственная политика недостаточно стимулирует фермерство и ведение личного подсобного хозяйства. Доступность каналов сбыта для этих сельхозпроизводителей весьма ограничена и тут диктат сетей, порой граничащий с вымогательством за право быть представленным на полке, становится непреодолим».

Кроме того, как отметил Ордов, новости о слиянии двух крупнейших торговых сетей говорят о том, что роста конкуренции на рынке продуктового ретейла можно не ждать.

«Поэтому риск роста цен не только сохраняется, но также требует более активной работы Минпромторга, направленной на разумное регулирование торгового сектора», — добавил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России уровень монополизации продуктового ретейла пока невысок, но торговые сети будут укрупняться.

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