Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Знакомство с мужчиной в интернете обернулось для жительницы Санкт-Петербурга опасностью. Вместо ухаживаний сетевой собеседник рассказал о желании совершить развратные действия с двухлетней дочерью женщины и в подтверждение своих преступных замыслов прислал порнографические снимки с несовершеннолетними.

Как сообщает 21 мая агентство «Оперативное прикрытие», с заявлением в полицию на малознакомого мужчину 29-летняя жительница Адмиралтейского района Санкт-Петербурга обратилась в ту же ночь, как получила снимки порнографического характера с несовершеннолетними. Также женщина рассказала полицейским, что мужчина говорил ей о желании совершить преступные действия в отношении и ее ребенка.

Вечером 20 мая порнограф был задержан на Малой Морской улице в центре Петербурга и передан в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ («Изготовление материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием сети интернет»).

Как уточнили, в свою очередь, в «Агентстве журналистских расследований» (АЖУР), задержанным оказался 34-летний официально безработный житель Пловдивской улицы. В социальных сетях мужчина позиционировал себя как «самый дружелюбный». До этого момента в поле зрения правоохранителей он не попадал.