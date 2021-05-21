Казань, , 10:38 — REGNUM В Татарии прошедший отопительный сезон длился с 11 сентября 2020 года и закончился 16 мая 2021 года. За этот период произошло 1556 инцидентов и аварий, наибольшее количество которых возникло в сфере водоснабжения — 1339 случая или 86% от общего количества. Итоги отопительного сезона подвел министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

С его слов, системной проблемой в сфере ЖКХ является состояние инженерных сетей — это одна из основных причин высокой аварийности. Степень износа сетей в Татарии составляет 54%. При этом являются ветхими и требуют замены более 30% коммуникаций, отметил спикер.

Платежи населения, организаций и предприятий за энергоресурсы напрямую связаны с подготовкой к зиме. Значительно холодная прошедшая зима привела к увеличению потребления тепловой энергии на 15% по сравнению с прошлым отопительным периодом. В настоящее время общая просроченная задолженность за энергоресурсы организаций ЖКХ составляет 510 млн рублей.

Глава Татарии Рустам Минниханов поручил принять меры по повышению платёжной дисциплины за жилищно-коммунальные услуги, а также качественно и в срок подготовиться к предстоящей зиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в январе выясняли обстоятельства расчетов, согласно которым местная жительница должна была оплатить жилищно-коммунальные услуги на сумму более 31 тыс. рублей.

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