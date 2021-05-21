Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Федеральным агентствам США предстоит оценить и смягчить растущие и серьёзные риски, которые изменение климата представляет для частных лиц, предприятий, федерального правительства и финансовой системы США. Соответствующий указ подписал президент США Джозеф Байден.

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Документ, опубликованный на сайте Белого дома, требует разработки в течение 120 дней всеобъемлющей общегосударственной стратегии борьбы с климатическими рисками, а также ежегодной оценки связанных с климатом финансовых рисков в рамках планирования бюджета США.

Директор Национального экономического совета США Брайан Диз заявил, что этот приказ ознаменовал значительное изменение подхода США к климатическим рискам по сравнению с подходом бывшей администрации Дональда Трампа, которая вывела Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату 2015 года и приняла меры по ограничению устойчивых инвестиций пенсионных фондов США. Об этом сообщает Reuters.

Диз добавил, что этот указ будет способствовать чёткому, последовательному, сопоставимому и точному раскрытию часто скрытых финансовых рисков, связанных с климатом, поможет смягчить их и устранить несопоставимые последствия для разных сообществ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в ходе вириального саммита по климату американский президент Джо Байден заявил, что ежегодное бюджетное финансирование деятельности по борьбе с изменением климата, которая ведётся в развивающихся странах, со стороны США будет удвоено к 2024 году. Он добавил, что к 2040 году планируется достичь нулевого уровня выбросов.