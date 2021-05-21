Якутск, , 10:35 — REGNUM Росавиация подвела итоги конкурса по выбору подрядчика, в задачи которого должны были входить строительно-монтажные работы в процессе реконструкции аэропорта Черский в Якутии. В связи с тем, что на тендер была подана лишь одна заявка, конкурс был признан несостоявшимся, но контракт не предложат единственному участнику, так как он не соответствовал дополнительным условиям, передаёт ИА REGNUM.

Финансирование проекта запланировано за счёт бюджетных средств. Начальная цена тендера составляла 2185 259 136,44 рубля при размере аванса 15%.

Из протокола оценки заявки следует, что ООО «Ориентир-14» не соответствует требованиям документации.

Напомним, реконструкцию аэропорта Черский запланировали для дальнейшего развития Северного морского пути. Предполагалось, что работы начнутся в 2021 году, а завершатся в 2023 году. В частности, планировалось построить новую искусственную взлётно-посадочную полосу и ограждение аэродрома.