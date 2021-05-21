Тбилиси, , 10:39 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 25 564 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1064 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 21 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 335 769 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 316 389 победили инфекцию, в том числе 1135 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4569 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 29 скончались в течение последних суток. В стационар на лечение поместили 4261 пациента, в оборудованные гостиницы — 705. На карантине находятся 99 человек.

Согласно официальным данным на 20 мая, в Грузии в результате 29 032 исследований выявили 1104 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1603 человека.

Стоит отметить, что в минздраве Грузии отмечают, что в стране пошли на спад темпы распространения коронавируса. В начале недели в грузинских городах на два часа сократили комендантский час. Ресторанам и кафе разрешили работать в выходные дни и принимать посетителей в залах на открытом воздухе.

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