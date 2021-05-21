Богота, , 10:34 — REGNUM Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) лишила Колумбию права провести Кубок Америки. Об этом 21 мая сообщается на сайте организации.

Ранее власти Колумбии просили КОНМЕБОЛ перенести Кубок Америки с июня на ноябрь 2021 года.

«По причинам, связанным с международным календарем соревнований и логистикой турнира, нельзя перенести Кубок Америки на ноябрь», — говорится в заявлении КОНМЕБОЛ.

Конфедерация заявила, что намерена провести турнир в намеченные сроки и в ближайшие дни сообщит, где пройду матчи.

Напомним, в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса Кубок Америки был перенесён на 2021 год. Турнир запланирован на период с 13 июня по 10 июля. Помимо Колумбии, его должна была принять Аргентина.