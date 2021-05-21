Рязань, 21 мая 2021, 10:35 — REGNUM Первая в России Аллея семейного бизнеса появилась в Рязани. Молодые деревья высадили в рамках заседания Всероссийского Семейного Совета, организованного Торгово-промышленной палатой РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.
В районе Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева высадили 30 саженцев черёмухи — они символизируют рост и развитие семейного предпринимательства.
Планируется, что в аналогичные аллеи появятся и в других регионах страны. Зелёные зоны будут не только способствовать популяризации семейного предпринимательства, но и служит благоустройству территорий. В высадке деревьев принял участие и губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Рязани в эти дни проходит Форум по поддержке института самозанятости и развитию семейного бизнеса #Proбизнес2021.