Рязань, , 10:35 — REGNUM Первая в России Аллея семейного бизнеса появилась в Рязани. Молодые деревья высадили в рамках заседания Всероссийского Семейного Совета, организованного Торгово-промышленной палатой РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.

В районе Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева высадили 30 саженцев черёмухи — они символизируют рост и развитие семейного предпринимательства.

«Эмблема нашего проекта по поддержке семейного бизнеса — это дерево, которое переплетает много-много поколений, могучее, яркое, дающее плоды, которое развивается и под своей тенью собирает огромное количество семей России, занимающихся бизнесом. Сегодня мы посадили в Рязани первую Аллею семейного предпринимательства и обязательно продолжим это делать в других регионах страны», — пояснила вице-президент торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

Планируется, что в аналогичные аллеи появятся и в других регионах страны. Зелёные зоны будут не только способствовать популяризации семейного предпринимательства, но и служит благоустройству территорий. В высадке деревьев принял участие и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Очень хорошо, что есть такие проекты, которые вначале несут в себе деловую часть, а потом продолжаются благородными акциями. Чем больше деревьев мы высаживаем, тем зеленее становится наш город Рязань, другие населённые пункты. Надеюсь, что эта добрая традиция будет продолжена», — сказал Николай Любимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязани в эти дни проходит Форум по поддержке института самозанятости и развитию семейного бизнеса #Proбизнес2021.