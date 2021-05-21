Симферополь, , 10:33 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 21 мая. Накануне, 20 мая, сообщалось о 89 новых носителях инфекции.

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Выздоровевшими после коронавируса за сутки признаны сразу 208 крымчан. В то же время статистика смертности выросла ещё на пять летальных исходов. В ковид-стационарах остаются на 21 мая 1 568 человек.

Всего в Республике Крым с начала пандемии подтверждено 42 551 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 39 601 человек. Скончались 1 308 человек.