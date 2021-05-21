Киев, , 10:42 — REGNUM Международная комиссия юристов (ICJ) осудила указы президента Украины Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Об этом сообщило 21 мая издание Strana.ua.

«ICJ пришла к выводу, что указы президента Украины относительно судей КСУ подрывают независимость судебной власти на Украине и как таковые не соответствуют международному праву и стандартам о независимости судебной власти, как и собственной национальной законодательной базе Украины», — сказано в сообщении.

В организации считают, что решения Зеленского могут быть ответом на решения КСУ, с которыми президент Украины не согласен.

«Если это действительно так, это может означать месть КСУ и отдельным его судьям в результате законного осуществления ими судебных полномочий в пределах их компетенции», — отметили в ICJ.

Таким образом, указы Зеленского выглядят как «замаскированная форма устранения» законно избранных судей, подытожили в организации.

Отметим, членами ICJ являются 60 судей и юристов из разных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило уголовное дело в отношении отстранённого Зеленским главы КСУ Александра Тупицкого.

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