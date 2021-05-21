Киев, 21 мая 2021, 10:42 — REGNUM Международная комиссия юристов (ICJ) осудила указы президента Украины Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Об этом сообщило 21 мая издание Strana.ua.
В организации считают, что решения Зеленского могут быть ответом на решения КСУ, с которыми президент Украины не согласен.
Таким образом, указы Зеленского выглядят как «замаскированная форма устранения» законно избранных судей, подытожили в организации.
Отметим, членами ICJ являются 60 судей и юристов из разных стран.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило уголовное дело в отношении отстранённого Зеленским главы КСУ Александра Тупицкого.
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