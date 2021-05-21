Москва, , 10:47 — REGNUM Популярный исполнитель Егор Крид запустил новое YouTube-шоу под названием «Егор KIDS». Первый выпуск проекта доступен на канале музыканта в видеохостинге.

В рамках шоу Крид вместе с другими блогерами участвует в челлендже, победитель которого получит денежный приз. Соревнующиеся должны выполнять различные задания, находясь при этом на беговой дорожке.

В проекте также приняла участие популярный блогер Аня Pokrov. Она взяла на себя роль «тренера» и придумывала для участников различные испытания.

Добавим, что первый выпуск шоу «Егор KIDS» за несколько часов посмотрели более 160 тыс. человек. Ролик попал в тренды русскоязычного YouTube.

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