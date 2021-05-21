Джакарта, , 10:33 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо направил в парламент письмо с именами 32 новых кандидатов на должности послов в дружественных стран, сообщает Sindonews.

Среди имен, предложенных главой государства, есть имена бывшего министра здравоохранения Теравана Агуса Путранто, который был предложен на должность посла в Мадриде (Испания) и Зухайри Мисрави в качестве посла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 322 дома, расположенные в четырех деревнях провинции Южный Сулавеси в Индонезии, были затоплены в результате проливных дождей.