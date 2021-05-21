Москва, , 10:33 — REGNUM На всей территории России в нынешнем году ожидается температура воздуха около и выше нормы, а на севере азиатской части страны будет особенно тепло. Об этом 21 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прогноз практически по всей территории страны такой — температурный фон около и выше нормы, то есть лето ожидается нехолодное. В азиатской части более определенно, что оно будет теплым, особенно в северной половине», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что летом в текущего году не прогнозируется дождливым.

«В принципе, не прогнозируется, что будет избыток осадков. Лето в целом прогнозируется комфортное», — сказал Вильфанд.

В то же время, он подчеркнул, что этот прогноз является вероятностным и его будут уточнять и детализировать отдельно на каждый летний месяц.

«Долгосрочные прогнозы — это не те прогнозы, когда можно четко, ясно формулировать ответы на вопросы, будет лето холодным или теплым, будут ли экстремальные события, когда они будут. Не существует ответа на эти вопросы, так как существуют только контурные прогнозы. Скажем, температурные характеристики делятся на три класса: около нормы, выше нормы и ниже нормы. К большому сожалению, такая форма представления плохо воспринимается потребителем», — добавил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в течение ближайших дней в ряде российских регионов ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения.