Берлин, , 10:32 — REGNUM Немецкая компания BMW проведёт 1 июня 2021 года официальную премьеру нового электрокара i4 M50. Об этом сообщается на сайте BMW Blog.

Внешне i4 M50 выглядит более спортивно, чем его предшественник. Экстерьер модели выделяется затемнённой радиаторной решёткой, значком M, более агрессивным передним бампером и иными воздухозаборниками на нём.

Также автопроизводитель укомплектовал авто боковыми зеркалами с аэродинамическим корпусом, новыми «жабрами» на передних крыльях и двухцветными колёсами.

В качестве силового агрегата у автомобиля будет 523-сильный мотор. Он позволит разгоняться машине до «сотни» за четыре секунды. Максимальный запас хода i4 M50 составит 590 км (по циклу WLTP).

Ранее стало известно, что седан BMW M3 получит версию Competition Sport (CS). Новинка будет иметь меньший вес. Авто оснастят системой заднего привода и рычагом переключения передач, а не шайбой.

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