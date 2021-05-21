Москва, , 10:33 — REGNUM Отечественные производители продуктов питания за год повысили цены на 16%, это следует из данных Росстата.

Стоимость продовольствия в апреле 2021 года подросла на 1,6% по сравнению с мартом. За первый квартал цены подросли на 4,7%, а за период с апреля 2020 года — на 16%.

В 2020 году цены не увеличивались так заметно. За апрель они выросли также на 1,6%, за первый квартал — на 2,3%, а за период с апреля 2019 года — на 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, производители промышленных товаров в апреле подняли цены на 2,7% относительно марта, за квартал рост составил 13,8%.

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