Воронеж, , 10:27 — REGNUM Заместитель декана автомобильного факультета Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова предстанет перед судом по обвинению в 11 эпизодах получения взятки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

По версии следствия, в период с декабря 2019 года по июнь 2020 года обвиняемый выставлял студентам, имевшим академические задолженности, оценки за экзамены и зачеты, а также принимал курсовые работы и практики за вознаграждение. Суммы, предварительно оговоренные, зачислялись на банковский счёт преподавателя. Общая сумма взяток, полученных обвиняемым, по данным следствия, превышает 300 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.