Пекин, , 10:26 — REGNUM Главное таможенное управление Китая конфисковало 25,41 млн единиц товаров, подозреваемых в нарушении прав интеллектуальной собственности, за первые четыре месяца 2021 года, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

По данным управления, в период с января по апрель текущего года было конфисковано в общей сложности 18 800 партий таких товаров. Таможня по всей стране одобрила 4491 заявку на регистрацию прав интеллектуальной собственности в течение этого периода, из которых 3930 заявок были связаны с правами на товарные знаки, показали данные таможни.

Управление пообещало усилить правоприменение в области прав интеллектуальной собственности, отметив, что больше внимания будет уделяться трансграничной торговле, экспресс-доставке и другим ключевым каналам, а также различным видам транспорта.

В первом квартале 2021 года в стране было конфисковано 13,33 млн товаров, подозреваемых в нарушении прав интеллектуальной собственности.