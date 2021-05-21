Тюмень, , 10:25 — REGNUM В Тюменской области на 21 мая ликвидировано семь лесных пожаров на общей площади 884,6 га и восемь ландшафтных пожаров на общей площади 226 га. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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К 21 мая дорожные службы региона обустроили 420 км минерализованных полос вблизи населённых пунктов.

На профилактике и борьбе с возгораниями ежедневно задействовано до 30 единиц техники: бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, тракторы. Дополнительно дорожно-строительные организации выделяли технику для опашки территорий во время ликвидации пожаров. Дорожные службы продолжают мониторинг и профилактику пожаров в полосах отвода: очищают от мусора, проливают водой обочины.

Напомним, в Тюменской области с 11 мая введён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Тюменцам запрещено посещение лесов и разведение огня на улицах, в том числе и для приготовления шашлыков.