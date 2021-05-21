Вашингтон, 21 мая, 2021, 10:24 — ИА Регнум. США больше не намерены покупать Гренландию, об этом 20 мая заявил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен, сообщает New York Post.

Defense.gov Самолет ВВС США в Гренландии

«Я могу подтвердить, что это так», —подчеркнул госсекретарь Блинкен.

«Я нахожусь в Гренландии, потому что Соединенные Штаты глубоко ценят наше партнерство и хотят сделать его еще крепче», — добавил госсекретарь.

Интерес к покупке острова проявлял бывший президент США Дональд Трамп. В ответ на это руководство Дании, автономной частью которой и является Гренландия, заявило, что она не продается.