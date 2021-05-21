Блинкен рассказал о планах США по покупке Гренландии
Вашингтон, 21 мая, 2021, 10:24 — ИА Регнум. США больше не намерены покупать Гренландию, об этом 20 мая заявил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен, сообщает New York Post.
Defense.gov
Самолет ВВС США в Гренландии
«Я могу подтвердить, что это так», —подчеркнул госсекретарь Блинкен.
«Я нахожусь в Гренландии, потому что Соединенные Штаты глубоко ценят наше партнерство и хотят сделать его еще крепче», — добавил госсекретарь.
Интерес к покупке острова проявлял бывший президент США Дональд Трамп. В ответ на это руководство Дании, автономной частью которой и является Гренландия, заявило, что она не продается.