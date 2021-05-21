Москва, , 10:34 — REGNUM Информационные войны в мире не закончатся никогда. Об этом 21 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам пресс-секретаря российского лидера, указанный процесс сопровождал человечество на протяжении всей истории. Поэтому не стоит ожидать, что информационные войны когда-нибудь прекратятся.

«Информационные войны не закончатся никогда. Информационные войны были всегда. Всегда. В Древней Руси были информационные войны между нашими князьями. Мы вели информационные войны с Монгольской империей. Мы вели информационные войны с европейцами», — сказал Песков.

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