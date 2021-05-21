Екатеринбург, , 10:26 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал подумать над идеей о закреплении больниц за главами районных администраций. Об этом сообщил депутат городской думы Алексей Вихарев в Facebook.

Ранее члены «медицинской фракции» гордумы взяли шефство над некоторыми медучреждениями города. Орлову предложили обязать районных глав курировать больницы на своей территории.

«Сказал, что подумает над тем, как закрепить глав районов за больницами», — написал Вихарев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге ликвидировали городское управления здравоохранения. Медучреждения перешли под ведомство свердловского минздрава.

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