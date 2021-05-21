Москва, , 10:23 — REGNUM Сегодня, 21 мая, президент РФ Владимир Путин поздравил полярников с профессиональным праздником поздравил полярников с их профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что благодаря усилиям полярников Россия активно развивает инфраструктуру в Заполярье и Приполярье, реализует масштабные проекты Севморпути.

«Исследователи Севера подают пример открытости к сотрудничеству в полярной сфере с зарубежными партнёрами и готовности России к плодотворному сотрудничеству в Арктическом регионе», — отметил Путин и пожелал полярникам удачи и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин ежегодно поздравляет всех российский полярников с профессиональным праздником.

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