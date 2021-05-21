Барнаул, , 10:22 — REGNUM Заявленное создание платформы «Мошеловка» вряд ли поможет в борьбе с мошенниками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель правоохранительных органов — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul:

«Если массовое освещение в СМИ не помогает и люди, которые знали о подобных мошенничествах, сами шлют им деньги, то платформа тем более не изменит ситуации».

Напомним, ранее о том, что сообщать о совершённом кибермошенничестве граждане смогут на специальной платформе «Мошеловка», оповестила газета «Известия» со ссылкой на организаторов платформы.

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