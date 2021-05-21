Москва, , 10:26 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров с 24 по 26 мая проведет в Сочи встречи с главами МИД Греции, Мальты и Йемена. Об этом 21 мая сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«24 мая в Сочи состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Греческой Республики. Он будет находиться в России с рабочим визитом», — сказала она.

Кроме этого, Захарова отметила, что 25 мая глава МИД РФ встретится с министром иностранных дел и по делам Европы Мальты Эваристом Бартоло, а 26 мая — со своим коллегой из Йемена Мухаммедом Абдаллой аль-Хадрами.

Также российский представитель МИД уточнила, что переговоры Лаврова с министром иностранных дел Алжира перенесены с 21 на 27 мая.

«На прошлом брифинге мы подробно затронули переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Алжира. Я хотела бы уточнить, что эта встреча перенеслась с сегодняшнего дня на 27 мая», — отметила официальный представитель российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Минские соглашения являются действенным документом, если его выполнят те, кто поставил под ним подписи.