Пекин, , 10:19 — REGNUM Китай ужесточит борьбу с организованной преступностью и бандитизмом на регулярной основе и сохранит жесткую позицию в отношении такой незаконной деятельности в соответствии с недавними руководящими принципами, выпущенными центральными властями, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Ожидается, что руководящие принципы, изданные Главным управлением Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Государственным советом КНР, будут действовать в качестве эффективных сдерживающих факторов при активизации мер.

В руководящих принципах содержится настоятельный призыв к созданию и совершенствованию механизмов в различных аспектах, включая предупреждение и регулирование, вознаграждение за информацию, наказание на основе закона и надзор.

Приоритеты должны быть отданы таким основным секторам, как финансы, проектные контракты, транспорт и информационная сеть, говорится в руководящих принципах, призывающих к усилиям по решению закоренелых проблем.

В руководящих принципах была подчеркнута важность использования больших данных, облачных вычислений и других новых технологий для анализа новых тенденций в сфере организованной преступности. Усилия по борьбе с организованной преступностью должны быть интегрированы в общее планирование экономического и социального развития страны.