Афины , , 10:28 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас обсудил региональные события со своим египетским коллегой Самехом Шукри в Каире 20 мая. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Греции.

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Дендиас отметил, что это его четвертый визит в Каир за последние три месяца.

«Господин Шукри проинформировал меня об их собственных контактах — президента Сиси и его — в Париже и об усилиях египетской стороны по прекращению огня. Я выражаю осторожный оптимизм в отношении того, что вскоре мы добьемся положительных результатов, с тем чтобы можно было восстановить стабильность в регионе в целом», — говорит Дендиас.

Обмен ударами между Палестиной и Израилем начался после столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военными, в ходе которых пострадали более 200 человек.

20 мая израильским Кабинетом безопасности было принято решение об одностороннем прекращении огня против ХАМАС. «Режим тишины» начал действовать 21 мая с 2:00 мск.