Москва, , 10:18 — REGNUM На сегодняшний день проведение диспансеризации и профилактических осмотров полностью восстановлено в 83 субъектах России. Об этом 21 мая заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он напомнил, что профилактические мероприятия были приостановлены в 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«В этом году диспансеризацией и профилактическими осмотрами должно быть охвачено 33,2 миллиона граждан», — добавил глава ведомства.

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Он уточнил, что с начала 2021 года их уже прошли 9,5 миллиона человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что объёмы диспансеризации населения, которая была приостановлена в период пандемии, должны быть увеличены.

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Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил расширить диспансеризацию граждан всех возрастов в России с 1 июля 2021 года.