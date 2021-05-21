Москва, , 10:18 — REGNUM Ответственное отношение, в том числе и к своему здоровью формируется и обеспечивается знаниями и культурой, а не запретами и страхом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявил директор медицинского центра, руководитель ростовского регионального отделения «Партии роста» Игорь Симаков. Так он прокомментировал идею вице-мэра Москвы Анастасии Раковой ввести финансовую ответственность для граждан, которые не хотят заниматься своим здоровьем.

«Вице-мэр Москвы вознамерилась из врачей сделать надзирателей. Они должны будут стучать властям на своих пациентов, что те не следят за своим здоровьем и подлежат принуждению к утренней зарядке, — предположил Симаков. — Подтверждаться это, видимо, будет обязательным ношением следящих браслетов. Вековые ценности врачебной тайны в посткоронавирусных фантазиях чиновников выглядят явным обременением в желании полного и безусловного контроля над носителем суверенитета государства российского. Покупка алкоголя и сигарет, чипсов и лапши быстрого приготовления, конфет и деликатесов из копченостей, конечно же, из-за риска ответственности уйдет в подполье».

Как подчеркнул Симаков, ответственное отношение, в том числе и к своему здоровью формируется и обеспечивается знаниями и культурой, а не запретами и страхом.

«Это понятно любому, мало-мальски образованному человеку», — заметил Симаков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что московским властям пора бы уже признать неэффективность оптимизации столичного здравоохранения, вместо того, чтобы пытаться переложить ответственность на самих горожан.

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