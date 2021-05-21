Варшава, , 10:17 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер 20 мая сказал во время брифинга, что властям республики необходимо «убедить пройти вакцинацию от COVID-19 тех, кто скептически настроен в отношении неё». Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Чтобы победить пандемию как можно скорее, надо, чтобы как можно больше людей прошли вакцинацию. Но что делать, если половина не запишется на прививки? Убедить их — это огромный вызов, и я не знаю, что мы можем сделать. Мы уже с этой целью начали рекламную акцию, в которой участвуют известные актеры, звезды эстрады, спортсмены, представители общественной жизни. Они пропагандируют всем прививаться на собственном примере», — заявил Мюллер.

Чиновник также подчеркнул, что прививки в Польше носят добровольный характер, но для вакцинированных подготовлено много облегчений в посещении разных мест и передвижении.

«Некоторые страны Европы и мира могут требовать от польских граждан при въезде справку о прививках. Это тоже, своего рода, стимул пройти вакцинацию», — добавил он.

Мюллер также сообщил, что в ближайшие дни в Польше начнется разработка «ковидных паспортов». В этом документе будет фиксироваться подробности вакцинации от COVID-19, история болезни, если человек перенес коронавирусную инфекцию, а также результаты пройденных тестов на её наличие.