Москва, , 10:18 — REGNUM В России годовая температура воздуха заметнее всего повышается на Таймыре и на побережье Восточно-Сибирского моря. Об этом говорится в «Сводном ежегодном сообщении о состоянии и изменении климата на территориях государств-участников СНГ за 2020 год» Росгидромета.

В гидрометеорологической службе сообщили, что рост средних годовых температур воздуха наблюдается на большей части территории СНГ в течение 1976−2020 годов. Наиболее заметен он на арктическом побережье. Так, на Таймыре и на побережье Восточно-Сибирского моря показатель растёт на 0,8−1,2 градуса Цельсия за десять лет.

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