Челябинск, 21 мая 2021, 10:16 — REGNUM Родственники воспитанников детских садов Челябинской области смогут посетить выпускные. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»
Решение снять ранее действовавшее ограничение было принято на заседании областного оперштаба. Этому способствовала стабильная ситуация с распространением коронавируса.
Выпускной праздник допускается в пределах одной группы. При этом обязательно соблюдение масочного режима и санитарной дистанции.