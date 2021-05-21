Пекин, , 10:16 — REGNUM Первый шпионский фильм китайского режиссера Чжана Имоу «Над обрывом» по данным на 21 мая собрал миллиард юаней (около $155 млн) в китайском прокате, став шестым фильмом за год в Китае, достигшим миллиардной отметки, сообщает агентство Синьхуа.

Ккитайский кассовый трекер «Маоян» ожидает, что фильм, получивший признание критиков, завершит свое шествие по большим экранам страны со сборами более 1,04 млрд юаней.

Действие картины происходит в 1930-е годы в столицы провинции Хэйлунцзян городе Харбине, на северо-востоке Китая. Агенты Коммунистической партии выполняют секретную миссию против врагов Китая.

Критики приветствовали фильм не только как личный прорыв для режиссера с жанровой точки зрения и с позиции повествования, но и как прорыв новых патриотических фильмов в Китае.