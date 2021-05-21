Москва, , 10:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству России разработать оптимальное соотношение численности граждан России и иностранцев в школьных классах и группах детских садов. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

«Определить подходы к установлению соотношения численности совместно обучающихся иностранных граждан и граждан Российской Федерации, оптимального для социальной, языковой и культурной адаптации обучающихся иностранных граждан и обеспечивающего эффективную реализацию образовательного процесса в целом», — поручил Путин.

Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, поручено определиться с порядком учета такого соотношения при комплектовании групп, классов в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях.