Березники, Пермский край, , 10:15 — REGNUM Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил оперативно подключиться всем профильным ведомствам к установлению обстоятельств совершения противоправных действий в отношении учителя со стороны ученика в березниковской школе, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В настоящее время ученик задержан. Раненая учительница госпитализирована. Планируется, что служба санавиации доставит раненую женщину в клинику, расположенную в Перми. У педагога травмирована шея. Состояние пациентки медики оценивают как средней тяжести.

Напомним, утром 21 мая старшеклассник совершил в школе вооружённое нападение на учителя. По оперативным данным, в качестве оружия использовался нож.

Читайте ранее в этом сюжете: Раненого учителя служба санавиации доставит из Березников в Пермь