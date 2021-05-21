Москва, , 10:18 — REGNUM Знания являются лучшим инструментом борьбы с дезинформацией в виде «фейк-ньюз». Об этом 21 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Знания, настырность, нежелание и неготовность принимать всё за правду — эти качества, по мнению пресс-секретаря российского лидера, являются залогом успешной борьбы с дезинформацией.

«Будьте пытливыми, проверяйте любую информацию. Заведите себе в правило следовать цифровой гигиене. Всегда всё проверяйте, если это касается новостей во вторых-третьих источниках. Всегда пытайтесь понять: зачем эта новость, на кого она ориентирована, кому она выгодна», — сказал Песков.