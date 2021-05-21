Грозный, , 10:13 — REGNUM В Чечне процент пожилых граждан, принявших участие в массовой кампании по вакцинации от коронавируса, все еще остается незначительным. Жители старше 60 лет не спешат на прививочные пункты. Этот факт подтвердил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов в ходе заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Чечни.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

«В настоящее время в республике ведётся активная вакцинальная кампания против COVID-19, при этом охват вакцинацией лиц 60 лет и старше остаётся незначительным», — приводит слова главы минздрава ИА «Чечня Сегодня».

Всего в республике на прививочные пункты пришли около 67 тыс. человек, сообщила главный эпидемиолог минздрава Асият Муртазалиева. Это около 5% от всего планируемого охвата прививками населения. Полностью привиты около 45 тыс. жителей Чечни.