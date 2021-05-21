Саранск, , 10:13 — REGNUM По итогам января-апреля текущего года число зарегистрированных преступлений в Мордовии увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% — до 3054 преступных деяний. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Наиболее криминальными по количеству преступлений стали Ленинский — 576, Октябрьский — 574 и Пролетарский — 403 районы Саранска, также лидирует Рузаевский район региона.

Максимальную долю в структуре зарегистрированных преступлений занимают кражи — 669 случаев или 21,9%, совершено 464 мошенничества или 15,2%, экономические преступления составили долю 15,1%, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков — 9,1%.

Максимально увеличилось число коррупционных преступлений — на 57,8%, рост числа преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий составил 22%, число преступлений экономической направленности выросло на 12,5%.

Снизилось на 20,3% количество преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков, на 20,8% — в сфере незаконного оборота оружия.

В результате преступлений погибли 53 человека, что на 5,4% меньше, чем годом ранее, из них 13 граждан погибли в результате уголовно-наказуемых ДТП. Число жителей Мордовии, получивших тяжкий вред здоровью, снизилось на 20,3% — до 51 человека, в результате дорожных аварий тяжело пострадали 26 человек, что на 16,1% ниже показателя предыдущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество зарегистрированных в России преступлений в 2020 году выросло на 1% по сравнению с 2019 годом. Главным образом на рост тяжких преступлений повлиял рост числа «криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», отмечала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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