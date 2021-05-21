Варшава, , 10:12 — REGNUM Представители центра Восточноевропейских исследований Варшавского университета провели в Польше опрос среди трудовых иммигрантов республики, прибывших из-за границы, на предмет их желания вакцинировать в Польше от COVID-19. Результаты исследования публикованы на Polskie Radio.

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Так, опрос показал, что 36,1% иностранных работников готовы сделать прививку от COVID-19 в Польше, если будет такая возможность. Не готовы пройти вакцинацию в Польше — 31,1% опрошенных.

При этом, почти каждый третий респондент не определился с ответом. И лишь порядка 1% опрошенных трудовых иммигрантов в Польше заявили, что они уже привиты от COVID-19 или находятся в процессе вакцинации.

Опрос был проведен с 26 апреля по 14 мая текущего года. В нем приняли участие 800 иностранцев в Польше, которые имеют там место работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Польше планируют начать вакцинировать всех въезжающих в республику граждан Украины, направляющихся на работу. В случае отказа от вакцинации лицу может быть запрещен въезд в республику.