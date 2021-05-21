Берлин, , 10:14 — REGNUM Автопроизводитель Volkswagen планирует оснастить новое поколение Multivan гибридным силовым агрегатом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка относится к сегменту подзаряжаемых гибридов. Технических данных о силовом агрегате пока нет, но в компании Volkswagen сообщили, что запаса хода Multivan eHybrid на электричестве будет достаточным для выполнения ежедневных задач.

Электромотор в основном будет задействован при трогании машины с места, а бензиновый турбодвигатель — при движении на высокой скорости или при низком заряде батареи. В качестве платформы у авто будет «тележка» MQB.

Также известно, что аккумулятор будет устанавливаться под полом. Это позволит сэкономить место для внутреннего пространства Multivan. Таким образом, новая модель станет более просторной по сравнению с T6.1.

Премьера Volkswagen Multivan T7 состоится 10 июня нынешнего года.

Ранее СП SAIC Volkswagen представило модернизированный кроссовер Tiguan L для автомобильного рынка КНР. Длина машины составляет 4735 мм. Линейка двигателей включает в себя 1,4‑ и 2,0-литровые моторы мощностью 150, 186 и 220 л. с.

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