Нью-Дели, , 10:15 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 259,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего из общее число превысило 26 млн. Об этом 21 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 259 551 нового заразившегося SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 26 031 991.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 4209 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 291 331.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 22 712 725 человек вылечились от нового заболевания и еще 3 027 925 находятся в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 276 110 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.